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В Раду проходят пять партий, рейтинг возглавила ОПЗЖ - западные социологи

Комментариев: 8
В Раду проходят пять партий, рейтинг возглавила ОПЗЖ - западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 22-26 января 2021 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (21,9%). Также в следующий состав украинского парламента попала бы «Европейская солидарность» (15,9%), ВО «Батькивщина» (12,5%), партия действующего Президента Украины «Слуга народа» (12,3%) и «Партия Шария» (5,2%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,4%), «Сила и честь» (2,8%), «За будущее» (2,6%), «Гражданская позиция» (2,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,2%), ВО «Самопомощь» (1,9%), «Голос» (1,4%), «Оппозиционный блок» (1,0%), «Народный фронт» (1,0%), ВО «Свобода» (0,8%) и «Национальный корпус» (0,6%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 22-26 января 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,024 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.

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Комментариев (8)
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alex-zol    29.01.2021, 10:30
Оценка:  -24
alex-zol
Обидно? запроданцы псевдо-патриотичные) скоро вам всем хана, поедете по своим хуторам!
WTF2wtf    29.01.2021, 10:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
Говномет антиукраинский,
все надеешься,
что везде будет такое убогое говнище, как российские оккупанты устроили на захваченном Донбассе ради захваченного Крыма?
alex-zol    29.01.2021, 10:40
Оценка:  -24
alex-zol
грязночубый, пока такая падаль как ты и тебе подобные, не свалят чистить гавно свинячее, страна и дальше будет загибаться!.
WTF2wtf    29.01.2021, 10:43
Оценка:  +2
WTF2wtf
Чего истеришь,
нацист упорпотый?
Я у себя дома, а ты просто падаль на подсосе у иностранных военных преступников и воров из раши.
Все скачешь по аккаунтам, говномет ... нахyй скачи, быдло нацистское
shk67    29.01.2021, 10:18
Оценка:  +11
shk67
Та ну нах! Мертвячук проплатил?
Vixerunt    29.01.2021, 09:55
Оценка:  +10
Vixerunt
какое ОПЗЖ, за него небольшой кусок востока страны;
berrwass    29.01.2021, 09:52
Оценка:  -26
berrwass
Дебилы снова хотят видеть во власти Юлю и Педро.Неудивительно что так живём,значит сами заслужили.
птицелов    29.01.2021, 09:51
Оценка:  +10
птицелов
сайт медведчука ви не вірно порахували)))))
ядумаю по соцопросу
ПОРОХ-27%
ОПЖЗ - 11%
ЮЛЯ БЮТ 10%
ЗЕ- 10%
Голос -5%
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