США требуют у РФ допустить ОБСЕ в Крым и обеспечить деоккупацию

Американцы считают, что решение конфликта с Украиной должно включать ситуацию на полуострове.

Урегулирование конфликта в Украине должно затрагивать вопрос Крыма.

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Об этом заявила временный лидер миссии США при ОБСЕ, руководитель шведского МИД Кортни Остриен, передает официальный ресурс организации.

Остриен уточнила, что Америка поддерживает главу ОБСЕ Анн Линде, которая накануне заявила, что решение конфликта невозможно без включения Крыма. Также глава миссии США считает правильными слова Линде о том, что СММ ОБСЕ необходимо открыть доступ на полуостров.

Комментарии председательства Швеции по нахождению устойчивого политического урегулирования в Украине были асболютно справедливыми. Это должно происходить согласно международному праву и обязательствам ОБСЕ, с уважением суверенитета, целостности и независимости Украины в пределах признанных мировым сообществом границ, в том числе включая Крым и Севастополь, - отметила Остриен.

Глава миссии США при ОБСЕ добавила, что попытка отрицать заявления Линде Россией неоправданна. Она подчеркнула, что РФ таким образом противоречит преобладающей идее государств-участников ОБСЕ, а также ООН и Европейского суда по правам человека.

Мандат СММ, который был утвержден постоянным советом, гарантирует миссии “свободный и безопасный доступ на всю территорию Украины“. При этом мы все знаем, что Крым - это Украина, - заявила Кортни Остриен.

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Представительница ОБСЕ также подчеркнула, что российская агрессия в отношении Украины – самая большая на сегодня угроза европейской безопасности в регионе.

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