Вопрос тарифов будет решен комплексно, - Зеленский

Кабмин и НКРЭКП уже решают этот вопрос.

Кабинет министров и НКРЭКП найдут комплексное решение вопроса тарифов в Украине. Соответствующее поручение им дал президент Владимир Зеленский. Об этом Глава государства сказал в своем новом видеообращении.

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По его словам, весной компании, которые поставляют газ населению, должны представить годовые продукты.

"Там должна быть фиксированная цена на весь год. Чтобы люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе неожиданно её увеличить", - заявил Зеленский.

Напомним, 18 января Кабмин уставил предельную стоимость газа для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр (она может быть меньше). Такой тариф будет действовать до конца нынешнего отопительного сезона.

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Ранее стало известно, что в феврале 2021 года стоимость газа для украинцев в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 гривен за кубометр, то есть меньше, чем ранее утвердило правительство.