Зеленский рассказал, что он думает о 300 нардепах вместо 450

Президент сказал, что поддерживает решение, а закон о сокращении количества депутатов стоит в очереди на принятие.

Владимир Зеленский выступает за уменьшение числа народных избранников в Верховной Раде.

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Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава государства говорит, что в Раде должно быть 300 депутатов, а не 450, и он верит, что так и будет. Закон, по его словам, уже в очереди, но чтобы его принять, нужны голоса 300 политиков. По информации гаранта, решение уже готова поддержать фракция “Слуга народа”.

Интересно, кто еще присоединится к “Слуге народа”, чтобы решение вступило в законную силу, - отметил Владимир Зеленский.

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Как известно, в Украине рассматривают возможность сокращения нардепов с 450 до 300. Комитет ВР по вопросам правовой политики ратует за утверждение в целом президентского законопроекта №1017. Документ был внесен в парламент 29 августа 2019 года, а спустя месяц Рада попросила КСУ рассмотреть его конституционность.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского придумали, как снизить тарифы на газ для многоэтажек.

