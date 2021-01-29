Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский рассказал, что он думает о 300 нардепах вместо 450

Комментариев: 2
Президент сказал, что поддерживает решение, а закон о сокращении количества депутатов стоит в очереди на принятие.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

Владимир Зеленский выступает за уменьшение числа народных избранников в Верховной Раде.

Читай также: Вопрос тарифов будет решен комплексно, - Зеленский

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава государства говорит, что в Раде должно быть 300 депутатов, а не 450, и он верит, что так и будет. Закон, по его словам, уже в очереди, но чтобы его принять, нужны голоса 300 политиков. По информации гаранта, решение уже готова поддержать фракция “Слуга народа”.

Интересно, кто еще присоединится к “Слуге народа”, чтобы решение вступило в законную силу, - отметил Владимир Зеленский.

Читай также: Ермак рассказал о втором сроке Зеленского

Как известно, в Украине рассматривают возможность сокращения нардепов с 450 до 300. Комитет ВР по вопросам правовой политики ратует за утверждение в целом президентского  законопроекта №1017. Документ был внесен в парламент 29 августа 2019 года, а спустя месяц Рада попросила КСУ рассмотреть его конституционность.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского придумали, как снизить тарифы на газ для многоэтажек.

Поделись:
Теги: депутаты, нардепы, Зеленский, законопроект, Рада, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
h_a_a_r_p    29.01.2021, 10:47
Оценка:  -21
h_a_a_r_p
Помниться Зе еще в пршлом году говорил что надо оставить 300 так как в стране 30 млн население по 100 тыс на каждого
korvin_ral    29.01.2021, 10:28
Оценка:  +2
korvin_ral
Отличная инициатива, убрать 150 дармоедов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь