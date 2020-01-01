Украинские школьники получат по 120 тыс грн за ВНО, но не все

Для каждого региона Украины будет по 10 стипендий.

250 украинских школьников, которые лучше всего в своих регионах сдадут ВНО, получат стипендию в 120 тысяч гривен. Но только если они будут учиться в украинских вузах. Об этом в своем новом видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский.

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По его словам, для каждого региона Украины будет по 10 стипендий по 10 тысяч гривен ежемесячно. Они предназначены выпускникам, которые по результатам ВНО наберут больше всего баллов.

Эти стипендии планируют назначать каждый год. Предполагается, что благодаря такому стимулу выпускники будут лучше готовиться и сдавать ВНО.

Зеленский отметил, что в Украине уже существуют ежемесячные президентские стипендии победителям всеукраинских и международных олимпиад.

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Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский подписал указ, которым основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров.