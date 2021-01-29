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Односторонней передачи пленных с Донбасса не будет, – Кравчук

Комментариев: 3
Обмен должен проходить на уровне государства, считает политик.
Односторонней передачи пленных с Донбасса не будет, – Кравчук
Односторонней передачи пленных с Донбасса не будет, – Кравчук
УНИАН

Односторонней передачи пленных с территорий временно оккупированного Донбасса не будет. Проводить этот процесс на уровне частных лиц нельзя. Об этом заявил первый президент Украины, а также глава украинской делегации в ТКГ (Трехсторонней контактной группе) Леонид Кравчук. Информация прозвучала в эфире “Апостроф TV“.

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По словам Кравчука, ранее были данные о подготовке к передачи нескольких человек. В нужное время он прибыл в аэропорт, чтобы встретить лиц. Однако самолет с украинцами по непонятным причинам из Ростова-на-Дону в Минск так и не вылетел.

“Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет“, – отметил глава делегации в ТКГ.

Политик также заявил, что существует режим обмена, который уже устоялся и был испытан годами. Данный процесс должен проходить на государственном уровне, а не на уровне частных лиц.

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Стоит отметить, что 16 января псевдовласти оккупированного Донбасса рассказали, что передадут в одностороннем порядке несколько человек. Но до сих пор дата этой передачи остается неизвестной.  

Ранее сообщалось, что в Минздраве отказались от COVID-вакцины из РФ.

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Теги: Донбасс, Леонид Кравчук, ТКГ, пленные, обмен
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Комментариев (4)
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shk67    29.01.2021, 12:30
Оценка:  +2
shk67
Облом у Мертвячука. И этого ушлепка кинули! Они такие, коломордые - что взять с гопников?
Frenki-zol    29.01.2021, 11:25
Оценка:  -24
Frenki-zol
вофля пятнистая, тебя бы закрыть на пол годика в подвал!!!!
shk67    29.01.2021, 12:29
Оценка:  +1
shk67
Ты дoлбoиоб?
WTF2wtf    29.01.2021, 12:33
Оценка:  +1
WTF2wtf
А путинское быдло продолжает беспределить на оккупированном Донбассе ... оккупанты есть оккупанты (((
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