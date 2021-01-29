Зеленский почтил память Героев Крут

Он возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле.

Сегодня, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чувствования памяти героев Крут. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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Он возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

“Для Украины сейчас и более 100 лет назад угроза одинаковая. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути то же задание, что и сейчас военнослужащие под Марьинкой. Хотя условия разные – мы теперь сильнее. Наши мечты уже немного другие, так как имеем многое из того, о чем предыдущие поколения и думать не могли“, - отметил Глава государства.

Напомним, 29 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты состоялся бой между отрядами УНР и большевиками, которые наступали на Киев. Украинцы потеряли до 100 убитыми, а большевики – до 1500 убитых и раненых.

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Ранее стало известно, что 21 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе снайпер боевиков убил старшего матроса Отрепьева Александра Сергеевича. Он проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.