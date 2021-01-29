Нардепы, которые "перекрашиваются", быстрее гепарда, - Зеленский

Президент высказался о позиции некоторых депутатов относительно референдума.

Владимир Зеленский заявил, что некоторые нардепы в Украине очень быстро меняют взгляды на принципиальные вещи.

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Такое мнение президент высказал в видеовлоге, опуликованном в Facebook.

При этом гарант уточнил, что это, в частности, видно по результатам голосования за референдум. По словам Зеленского, сначала некоторые нардепы были против закона о референдуме, но потом передумали и поддержали его.

Принято считать, что самое быстрое существо на земле – это гепард, но нет – быстрее некоторые депутаты, которые “перекрашиваются” с огромной скоростью. Сначала они были против референдума, но бац, вуаля – и они уже придумали по референдуму пять вопросов или сколько там их, - отметил президент Украины.

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Глава государства заявил, что, на его взгляд, мем Facepalm мог бы стать официальным логотипом каждой политсилы, которая так кардинально “перекрасилась”. Также, по мнению лидера страны, им подошел бы слоган “20 лет на рынке переобуваний“.

Президент добавил, что закон О народовластии посредством референдума позволит украинцам участвовать в принятии решений, связанных с жизнедеятельностью государства. А некоторые политики, по словам Зеленского, против, так как чувствуют, что это лишит их тотального контроля и части влияния.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада 26 января приняла закон о референдуме.