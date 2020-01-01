С последствиями боролись почти 1 тыс специалистов.

Как непогода отразилась на Украине: В ГСЧС назвали статистику depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Из-за сильных снегопадов в Украине пострадали более 900 машин, расчищено 750 км дороги. В ГСЧС сообщили подробности о том, как непогода отразилась на Украине, назвав статистику.

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Так, с момента начала снегопадов на дорогах застряли 29 автомобилей скорой помощи. Помощь была оказана 1,8 тыс человек. Также спасатели буксировали 25 автобусов. Встречались случаи, когда оказывалась помощь роженицам, которые не могли попасть в роддом из-за погодных условий.

В результате непогоды также было убрано 67 поваленных деревьев, и расчищено в районе 750 км дороги.

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На местах работали 912 сотрудников ГСЧС, а также 288 единиц техники. Из-за метелей и пониженной температуры была организована работа 12 пунктов обогрева, говорится в сообщении.

Как бы то ни было, в службе добавили, что плохие погодные условия в стране продолжатся и 29 января. Небольшой снег пройдет почти в большинстве областей. На севере и северо-востоке будет умеренный снег.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за снегопада было заблокировано 9 сел.