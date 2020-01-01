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Боец Нацгвардии передавал за рубеж военную информацию

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Военнослужащего будут судить за государственную измену.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук военной полиции

Офисом Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего по факту государственной измены. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Как рассказали в ОГП, военнослужащий предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождения и движения транспортных средств, а также функциональных обязанностей командного состава подразделения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

Напомним, СБУ задержала разведчика боевиков из “Л/ДНР“. Он решил сотрудничать со следствием.

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Теги: военнослужащие, Нацгвардия, СБУ, Офис Генпрокурора, государственная измена
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