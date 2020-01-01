В МОЗ расширили нормы излучения ради лучшей мобильной связи

Приказ Минздрава уже вступил в законную силу.

В Украине подняли предельно допустимые нормы электромагнитного излучения.

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Об этом стало известно из информации на сайте Министерства цифровой трансформации.

Отмечено, что соответствующее решение принял Минздрав, внеся изменения в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитного излучения. Приказ о повышении норм уже вступил в действие, также его зарегистрировали в Минюсте.

Документ предусматривает увеличение допустимого уровня электромагнитного поля для радиотехнического оборудования в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и чрезвычайно высоких частот с 10 до 100 мкВт/см2, то есть в 10 раз.

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Такие меры решили предпринять, чтобы сделать более мощной работу вышек. Это позволит улучшить сигнал на участках с покрытием и расширить радиус действия базовых станций. То есть в конечном итоге повышение норм направлено на улучшение мобильной связи и работы интернета.

В частности, также решение МОЗ поможет добавить новые диапазоны в пределах имеющихся локаций. Кроме того, станет более удобным использование новых технологий.

Министерство цифровой трансформации уверяет, что даже в такой концентрации излучение базовых станций не навредит здоровью украинцев. При этом эксперты добавляют, что Украина все равно не дотягивает по нормам до Европы и США. До 2024 года в Минцифры хотят обеспечить широкополосным интернетом 95% граждан Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ назвали регионы с самым низким уровнем тестирования COVID.

