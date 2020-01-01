В Черновцах стрельба: двое госпитализированы

В области введена специальная полицейская операция.

В Черновцах 28 января во дворе жилого дома произошел конфликт нескольких человек. В нем участвовали водители и пассажиры двух автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черновицкой области.

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“28 января на спецлинию полиции “102“ поступило сообщение о том, что в Черновцах на проспекте Независимости возник конфликт между водителями двух транспортных средств. По словам заявителя, во время инцидента водитель микроавтобуса “Opel Vivaro“ и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля “Ford Focus“ и скрылись в неизвестном направлении“, - сказано в сообщении.

По указанному адресу выехало руководство областного управления Нацполиции, Черновицкого районного управления полиции, оперативники Управления уголовного розыска ГУНП, следственно-оперативные группы ГУНП и территориального подразделения полиции и эксперты-криминалисты.

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На территории области ввели специальную полицейскую операцию. Полицейские осуществили осмотр места происшествия, опросили участников и очевидцев конфликта и устанавливают все обстоятельства.

Предварительно, правоохранители выяснили, что во время инцидента злоумышленники применили деревянные палки и оружие неустановленного образца. В результате нападения пострадали двое жителей Черновцов возрасте 25 и 38 лет. Врачи госпитализировали пострадавших в больницу и диагностировали у них травмы ног и головы.

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Следователи полиции решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время ТСН сообщает, что очевидцы говорят не просто о драке, а о стрельбе. На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия: садятся в микроавтобус и уезжают. Крики и выстрелы слышали и жители близлежащих домов.

Напомним, на Киевщине полиция устроила стрельбу. Перехватывали угнанное авто.