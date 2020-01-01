Шмыгаль рассказал, отменят ли старшую школу

Премьер назвал неправдивыми слухами то, что 10-12 классы будут упразднены в ближайшее время.

В СМИ появилась информация о том, что якобы учащиеся не смогут больше поступать в 10-12 классы. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отрицает это и называет фейком, который не соответствует действительности.

Об этом премьер заявил во время Часа вопросов к украинскому правительству.

Это все слухи, которые распространяют российские телеканалы, и я их опровергаю, - отметил Шмыгаль.

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В свою очередь, министр образования Сергей Шкарлет добавил, что ведется работа с профильным Комитетом Рады по внедрению реформы школьной программы, начатой в 2016 году.

Есть моменты относительно качества и доступности образования, которые в законе надо бы поправить. Но дети, которые захотят учиться в 10, 11 или 12 классе, смогут это сделать, - пояснил Шкарлет.

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Отметим, что старшую школу все же хотят реформировать, но поэтапно и не раньше 2027 года. Планируется сформировать сеть специализированных образовательных учреждений 3-го уровня – профильную школу - до 2025 года. А до 2023 года в Украине должны утвердить стандарты профобразования.

Напомним, ранее мы писали, что украинские школьники получат по 120 тыс грн за ВНО, но не все.

