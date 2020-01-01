Осадки сменятся солнечной погодой, а затем снова вернутся.

Снег ненадолго уйдет: Какой будет погода в выходные depositphotos.com

В выходные, 30 и 31 января, погода будет сильно меняться. Синоптики ожидают потепление, дожди и снег, который ненадолго уйдет, а затем вернется. Подробности передает Укргидрометцентр.

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Так, в субботу, 30 января, почти во всех регионах страны будут наблюдаться снегопады и дожди. В Херсонской, Одесской и Николаевской областях будет теплая температура, до +6 градусов.

В центре и на севере Украины ожидается днем от -1 до +3, а ночью столбик термометров покажет до -6 градусов. На востоке днем будет до 4 градусов тепла, а ночью – до -4. В западных и южных областях ожидается похожая температура.

Погода в субботу Укргидрометцентр

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В воскресенье, 31 января, погода очень резко изменится. Будет солнечно, с переменной облачностью. В центральном и северном регионе температура воздуха составит до +3 днем и до -6 ночью. На юге и востоке – до +4 днем и до -5 ночью. Жителям западных областей стоит ожидать также до +4 днем и -6 ночью.

Погода в воскресенье Укргидрометцентр

В понедельник, 1 февраля, погода вновь изменится во всех регионах. Дожди и снегопады вернутся. Температура будет держаться примерно на уровне температуры в выходные.

Погода в понедельник Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в ГСЧС рассказали, как непогода отразилась на Украине.