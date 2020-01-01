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В Днепре сотрудника кафе судят за убийство двух посетителей

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Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 52-летнего гражданина Азербайджана, которого обвиняют в умышленном убийстве двух человек. Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

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По версии досудебного следствия, у обвиняемого, которой являлся сотрудником одного из кафе в Днепре, в октябре 2020 года внезапно возник конфликт с двумя посетителями.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный нож и нанес несколько ударов потерпевшим в сердце и живот. От полученных ножевых ранений мужчины умерли.

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По данному факту открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Она предусматривает максимально наказание - пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что киевлянин убил своего 6-летнего сына. Потом он поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления. 

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Теги: Днепропетровская область, Днепр, прокуратура, суд, убийство
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