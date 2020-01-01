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Известно, когда украинские школьники уйдут на весенние каникулы

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Учащихся отправят отдыхать с 22 марта.
Каникулы начнутся, предварительно, 22 марта
Каникулы начнутся, предварительно, 22 марта
depositphotos.com

В украинских школах планируют ввести каникулы предварительно с 22 марта. При этом учащиеся будут отдыхать до 28 марта включительно.

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Об этом стало известно из сообщения МОН.

Также в первый месяц весны школьникам сделают один лишний выходной в честь международного женского дня 8 марта. А второй семестр 2020-21 учебного года завершится 28 мая.

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При этом уточняется, что сроки могут меняться, школы по необходимости будут их устанавливать на свое усмотрение. На даты могут влиять эпидемситуация, заболеваемость гриппом, погода, отопление, особенности каждого региона.

Также в связи с этими факторами могут назначаться дополнительные каникулы и карантин. Такое, в частности, допускается, если на самоизоляции будет находиться свыше 50% школьников и учителей.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье подросток едва не умер на уроке физкультуры.

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Теги: МОН, каникулы, школьники, карантин, образование
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