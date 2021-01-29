Рада одобрила закон о запуске COVID-вакцинации в Украине

"За" проголосовали 280 депутатов.

Верховная Рада одобрила проект закона №4613 о запуске COVID-вакцинации в Украине. Информация прозвучала на трансляции заседания нардепов.

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Так, закон, за который проголосовала Рада, разрешает правительству регистрировать вакцины от коронавируса для использования при ряде условий. Препарат разрешен, если есть данные об успешных доклинических испытаниях, или разрешение для экстренного применения предоставлено органами США, Британии, странами Евросоюза, Канады, КНР, Индии, Японии, Австралии, а также если не существует доступной, одобренной и адекватной альтернативы.

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Кроме того, регистрировать COVID-вакцины можно будет даже в том случае, если известна их потенциальная польза, которая преобладает над рисками. Это же касается и иммунобиологических медицинских препаратов. Примечательно, что вакцина не должна была разработана в государстве-агрессоре.

Препарат будут регистрировать для экстренного применения при наличии указанных обстоятельств, пока заявитель не предоставит результаты о завершении клинических испытаний.

Регистрация выдается на 1 год с возможностью продления еще на год. Если все обязательства заявитель выполнит, то удостоверение продлят на срок до 5 лет.

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