В Харькове пассажир изнасиловал таксистку

Ранее судимый гражданин напал на женщину-водителя такси.

В Харькове неоднократно судимый мужчина во время поездки в такси изнасиловал женщину-водителя. Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

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По информации правоохранителей, 28 января в полицию обратилась 48-летняя харьковчанка. Женщина рассказала, что работает в службе такси и во время очередного выезда на нее напал пассажир.

Мужчина внезапно попросил поменять маршрут, а затем начал распускать руки. Получив отказ, он применил физическое насилие и набросился на женщину. После совершения преступления скрылся.

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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУНП в Харьковской области задержали 35-летнено мужчину. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. Насильнику сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве таксист изнасиловал клиентку, а потом всё же отвез её домой. Дело передали в суд.