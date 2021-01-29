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Кравчук: договориться с Россией практически невозможно

Комментариев: 8
За последние шесть месяцев с РФ вообще ни о чем не договорились.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
facebook.com/UkrdelegationTCG/

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что с Россией невозможно ни о чем договориться. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

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По его словам, за семь лет работы по урегулированию ситуации на Донбассе с Россией мало о чем смогли договориться. За последние шесть месяцев – вообще ни о чем. 

Кравчук считает, что такая ситуация сложилась из-за того, что у РФ другие взгляды на эту проблему. Россия интерпретирует минские соглашения только в своих интересах.

"Они говорят одно, а делают другое. Они думают, что можно обмануть Украину… Я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно", - отметил первый украинский президент.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует включать в свой состав оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Он сказал, что такой вопрос не стоит на повестке дня. 

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Теги: Леонид Кравчук, Донбасс, Россия, РФ
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Комментариев (8)
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Вокадобрис    29.01.2021, 13:58
Оценка:  0
Вокадобрис
Договорун такой))))
Вокадобрис    29.01.2021, 13:59
Оценка:  -1
Вокадобрис
Всегда можно,не умом,так хитростью.Главное,чтобы в голове мозги были,а не фекалии.
Путин-Xyйло    29.01.2021, 13:50
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Не удивлюсь если его мнение снова "изменится", - склероз однако.
Graddfeydd    29.01.2021, 13:49
Оценка:  +2
Graddfeydd
Россия может принять на переговорах только нашу капитуляцию - эти ублюдочные шовинисты просто не рассматривают нас, как равноправную сторону, с которой можно договориться: дикари понимают только отношения с позиции силы. Так что у нас есть один шанс - развал рашки санкциями (как совка в свое время).
Путин-Xyйло    29.01.2021, 13:51
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Не может, а хочет.
bm9513    29.01.2021, 13:48
Оценка:  -22
bm9513
Щур ты паскудный, ты ж там для того что б всеми возможными средствами не допустить перемирия, кому интересно твоё враньё.
Брюква_и_Клюква    29.01.2021, 13:43
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
На 88-ом году жизни наконец-то прозрел, старый дурак?
Путин-Xyйло    29.01.2021, 13:49
Оценка:  0
Путин-Xyйло
По сравнению с Кравчуком "жираф" - спринтер
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