Кравчук: договориться с Россией практически невозможно

За последние шесть месяцев с РФ вообще ни о чем не договорились.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что с Россией невозможно ни о чем договориться. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

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По его словам, за семь лет работы по урегулированию ситуации на Донбассе с Россией мало о чем смогли договориться. За последние шесть месяцев – вообще ни о чем.

Кравчук считает, что такая ситуация сложилась из-за того, что у РФ другие взгляды на эту проблему. Россия интерпретирует минские соглашения только в своих интересах.

"Они говорят одно, а делают другое. Они думают, что можно обмануть Украину… Я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно", - отметил первый украинский президент.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует включать в свой состав оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Он сказал, что такой вопрос не стоит на повестке дня.