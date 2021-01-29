Рада дала старт реформе военно-промышленного комплекса
Верховная Рада приняла за основу проект Закона “Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности“. Как сообщает парламентская пресс-служба, в первом чтении законопроект поддержали 227 нардепов.
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В документе предлагается определить особенности правового, экономического и организационного регулирования процесса преобразования Государственного концерна “Укроборонпром“ в акционерное общество.
Проектом, в частности, предполагается провести реформирование Концерна и его участников в три этапа.
Первый этап предусматривает подготовку участников Концерна к реорганизации и преобразованию Концерна в акционерное общество.
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Второй этап реформирования предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав концерна.
На третьем этапе предполагается преобразование Государственного концерна “Укроборонпром“ в акционерное общество (АО).
Напомним, Зеленский провел рабочее совещание по реформе Укроборонпрома. Президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий Укроборонпрома в государственном оборонном заказе. Он поручил СНБО вынести на заседание вопрос реформирования концерна.