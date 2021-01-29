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Харьковчанка снабжала Украину “георгиевскими” лентами из РФ

Комментариев: 1
Нарушительницу задержали в Харьковской области и привлекли к ответственности.
Коммунистическая символика в Украине запрещена
Коммунистическая символика в Украине запрещена
открытые источники

На Харьковщине женщину признали виновной в распространении коммунистической символики.

Об этом сообщил Главком.

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Уточняется, что в 2020 году жительница Харькова, находясь в РФ, клеила наклейки с изображением серпа, молота, флага и пятиугольной звезды. Также она изготавливала “георгиевские” ленты.

Женщина планировала завезти запрещенную атрибутику из России в Украину и здесь ее распространить. Ее остановили во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Гоптовка на Харьковщине.

Так, у фигурантки нашли:

  • 19 “георгиевских” лент с надписью «9 Мая. Мы наследники победы»;
  • 150 “георгиевских” лент с надписью «Я помню, я горжусь»;
  • 247 “георгиевских” лент с надписью «9 Мая. День Победы»;
  • 14 ламинированных листов с надписями и элементами коммунистической символики.

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Дергачевский райсуд приговорил харьковчанку к году заключения без конфискации имущества. При этом женщина признала свою вину, после чего ей смягчили наказание, заменив реальный срок испытательным. Около 400 “георгиевских” лент, которые изъяли у обвиняемой, было решено уничтожить.

Отметим, что в Украине за изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганды тоталитарного режима предусмотрено уголовное наказание. Виновных могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину не пустили иностранцев с “георгиевской“ лентой.

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Теги: георгиевская лента, коммунистическая символика, Харьков, суд
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    29.01.2021, 13:54
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
И не попыталась съесть вещдоки? Какая-то неправильная последовательница штЫрлица
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