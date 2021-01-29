Харьковчанка снабжала Украину “георгиевскими” лентами из РФ

Нарушительницу задержали в Харьковской области и привлекли к ответственности.

На Харьковщине женщину признали виновной в распространении коммунистической символики.

Об этом сообщил Главком.

Читай также: Киевлянину грозит пять лет тюрьмы за прогулку по Львову в шапке-ушанке

Уточняется, что в 2020 году жительница Харькова, находясь в РФ, клеила наклейки с изображением серпа, молота, флага и пятиугольной звезды. Также она изготавливала “георгиевские” ленты.

Женщина планировала завезти запрещенную атрибутику из России в Украину и здесь ее распространить. Ее остановили во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Гоптовка на Харьковщине.

Так, у фигурантки нашли:

19 “георгиевских” лент с надписью «9 Мая. Мы наследники победы»;

150 “георгиевских” лент с надписью «Я помню, я горжусь»;

247 “георгиевских” лент с надписью «9 Мая. День Победы»;

14 ламинированных листов с надписями и элементами коммунистической символики.

Читай также: Украина вошла в топ стран, куда опасно путешествовать

Дергачевский райсуд приговорил харьковчанку к году заключения без конфискации имущества. При этом женщина признала свою вину, после чего ей смягчили наказание, заменив реальный срок испытательным. Около 400 “георгиевских” лент, которые изъяли у обвиняемой, было решено уничтожить.

Отметим, что в Украине за изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганды тоталитарного режима предусмотрено уголовное наказание. Виновных могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину не пустили иностранцев с “георгиевской“ лентой.

