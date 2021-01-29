"За" проголосовали 282 нардепа.

Верховная Рада хочет обнародовать данные о зарплатах в государственных компаниях. Депутаты приняли за основу соответствующий проект закона №3952. Информация о том, что он означает, прозвучала на трансляции заседания парламента.

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Так, документ должен обязать госкомпании регулярно обнародовать информацию о зарплатах сотрудников. Речь идет о компаниях, в капитале которых больше 50% акций (паев или долей) принадлежат территориальной общение или государству. Профильный комитет Рады также советовал включить в список и коммунальные предприятия.

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Согласно законопроекту, информация о структуре, принципах формирования и размере зарплат, вознаграждения, дополнительного блага руководителя и его заместителя должна быть открытой. Если документ примут, то указанные данные будут каждый месяц публиковаться на сайте госкомпании.

Ранее сообщалось, что Рада одобрила закон о запуске COVID-вакцинации в Украине.