Сын проломил пенсионерке голову.

В Одесской области мужчина до смерти избил пожилую мать depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Одесской области мужчина до смерти избил пожилую мать. По предварительным данным, подозреваемый является психически нездоровым. Подробности о происшествии передает “Думская“.

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По имеющейся информации инцидент произошел в Черноморске. Женщина 1932 года рождения попала в больницу после избиения. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму. Спасти пенсионерку не удалось, она скончалась в реанимации.

Считается, что телесные повреждения женщине нанес ее собственный сын, который является психически нездоровым. После инцидента мужчину отправили в психиатрическую больницу.

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По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство.

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