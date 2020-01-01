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В Одесской области мужчина до смерти избил пожилую мать

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Сын проломил пенсионерке голову.
В Одесской области мужчина до смерти избил пожилую мать
В Одесской области мужчина до смерти избил пожилую мать
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Одесской области мужчина до смерти избил пожилую мать. По предварительным данным, подозреваемый является психически нездоровым. Подробности о происшествии передает “Думская“.

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По имеющейся информации инцидент произошел в Черноморске. Женщина 1932 года рождения попала в больницу после избиения. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму. Спасти пенсионерку не удалось, она скончалась в реанимации.

Считается, что телесные повреждения женщине нанес ее собственный сын, который является психически нездоровым. После инцидента мужчину отправили в психиатрическую больницу.

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По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Харькове пассажир изнасиловал таксистку.

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Теги: убийство, избиение, больница, травма, смерть
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