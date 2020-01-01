Сбил беременную и скрылся: Подробности смертельного ДТП на Черниговщине

Мужчина бросил свое авто и сбежал.

На Черниговщине водитель сбил двух женщин и скрылся. Одна из пострадавших была беременной и скончалась на месте. Подробности смертельного ДТП передает пресс-служба Нацполиции.

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Инцидент произошел в четверг, 28 января, в поселке Березна неподалеку АЗС. 40-летний местный житель во время движения на микроавтобусе сбил двух женщин, которые ехали на велосипедах.

После аварии водитель бросил транспортное средство и сбежал.

В полиции отметили, что одна из пострадавших получила медицинскую помощь, но от госпитализации отказалась. А вторая скончалась на месте ДТП. 32-летняя умершая была беременной.

Фото с места ДТП Нацполиция / Facebook

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Известно, что правоохранителям удалось разыскать подозреваемого мужчину. Он уже задержан. Открыто уголовное производство по статье “нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего“. Мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что на Киевщине полиция устроила стрельбу во время перехвата угнанного авто.