COVID: Все соседи Украины, кроме Молдовы, опасны

Минздрав опубликовал свежий перечень самых "ковидных" стран.

Министерство здравоохранения опубликовало обновленный список стран со значительным распространением коронавирусной инфекции. Актуальный перечень “красных“ и “зеленых“ государств появился на официальном сайте ведомства.

Читай также: Европе рано ослаблять карантин - ВОЗ

В обновленном списке все соседи Украины, кроме Молдовы, остались “красными“. По сравнению с предыдущим списком от 22 января, стран “красной зоны“ стало больше – 74 вместо 68. Список пополнили Сент-Люсия, Доминиканская республика, Кабо-Верде, Перу, Барбадос, Мексика и Парагвай. При этом Эсватини из списка исключили.

Также в “красной“ зоне остаются такие популярные для украинцев страны, как Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

Читай также: Британия усилит пограничные меры для сдерживания пандемии

В “красную зону“ включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. При возвращении из этих стран нужно обязательно сдавать тест на коронавирус, или отправляться на двухнедельную самоизоляцию.

Из соседей Украины “зеленой“ остается только Молдова. Там показатели почти на том же уровне, что и украинские - 168,8. В “зеленом списке“ остаются также популярные среди украинцев Турция и Египет.

Напомним, более миллиона украинцев уже выздоровели от COVID-19. Продолжают болеть более 185 тысяч украинцев.