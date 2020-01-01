На Запорожье школьники запостили в Телеграм интимное фото одноклассницы
Инцидент произошел в школе Мелитополя на Запорожье. Там подростки создали фотоколлаж одноклассницы интимного характера, после чего выложили его в интернет.
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Об этом сообщает Форпост со ссылкой на информацию правоохранителей.
Отмечено, что по факту травли девочки в школе в полицию обратился ее отец. Выяснилось, что одноклассники запостили ее интимный снимок в Телеграм-канале. К фотографии подростки добавили ссылку на страницу школьницы в Инстаграм.
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По факту происшествия оперативники внесли информацию в журнал единого реестра заявлений и сообщений. В школе инициирована проверка относительно возможного буллинга в отношении несовершеннолетней ученицы.
Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье две девушки торговали наркотиками.