Создание реестра домов престарелых: Зеленский подписал указ

За 3 месяца Кабмин должен передать Раде законопроекты об улучшении системы соцуслуг.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги“. Он направлен на создание реестра домов престарелых и проведение проверок. Подробности передает Офис президента.

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Так, в сообщении указывается, что представители правительства должны обеспечить проведение проверок в пансионатах. Последние коснутся правил пожарной безопасности, строительных и санитарных норм, а также доступности маломобильным гражданам.

Согласно указу, Кабмин также должен заняться созданием Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, говорится в сообщении Офиса президента. Получить доступ к реестру можно будет через портал “Дiя“.

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Стоит отметить, что за 3 месяца правительство также должно будет создать и передать Верховной Раде на рассмотрение проекты законов, которые направлены на улучшение системы социальных услуг.

Ранее сообщалось, что Рада дала старт реформе военно-промышленного комплекса.