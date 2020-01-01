Разумков пообещал искоренить кнопкодавство

Предпримут ряд мер, чтобы этого явления больше не было.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пообещал полностью искоренить такое явление, как кнопкодавство. Об этом он заявил сегодня во время брифинга, сообщила пресс-служба аппарата ВР.

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По его словам, уже отключены лишние места депутатов в сессионном зале, которые были "ничейными" и находились под балконом.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы закрепить карту для голосования за конкретным местом. В зале Парламента дополнительно установят 4 камеры, которые помогут фиксировать кнопкодавство.

Разумков сообщил, что сейчас идет процесс перехода на новую систему "Рада". Ведется поиск недорогого варианта.

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Глава ВР заявил, что сделает всё от него зависящее, чтобы было возможно только персональное голосование депутатов.

Напомним, ранее Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Андрея Иванчука. Его подозревают в неперсональном голосовании.