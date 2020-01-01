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Минкульт отреагировал на покерный клуб в одесском Доме профсоюзов

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Министр Александр Ткаченко отметил, что постарается не допустить открытия игорного заведения в здании, где погибли люди.
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

В министерстве культуры отреагировали на появившуюся новость об открытии покерного клуба в Доме профсоюзов в Одессе. Министр Александр Ткаченко признался, что был удивлен, узнав о намерении обустроить игорное заведение в помещении, где погибли люди.

Об этом Ткаченко написал в своем Телеграм-канале.

Это известие меня шокировало, прежде всего, как гражданина. Очевидно, что для спортивного покера там не место. Мемориальное наследие и память о трагедии должны быть сохранены достойно. Обеспокоен такими действиями и решениями, - отметил он.

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По словам Ткаченко, Минкульт уже направил запрос руководству Федерации профсоюзов. Министр хочет тщательно разобраться в ситуации и, если факт докажут, сделать все возможное, чтобы не допустить в здании открытия каких-либо развлекательных заведений.

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Ранее мы писали, что в одесском Доме профсоюзов собираются открыть покерный клуб. По данным Слідство.Інфо, в подвале здания уже есть признаки организации, где играют на деньги.

Как известно, Дом профсоюзов был штабом майдановцев, а 2 мая 2014 года в нем во время пожара заживо сгорели активисты.

Напомним, также мы сообщали, что фигуранты “дела 2 мая“ вышли на свободу.

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Теги: Дом профсоюзов, пожар, покер, клуб, Майдан, Минкульт
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