Боевики на Донбассе ранили двоих украинских солдат

Бойцов немедленно госпитализировали.

Сегодня, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики атаковали позиции ВСУ, в результате чего двое украинские военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Читай также: Кравчук сказал, чего на самом деле хочет Путин на Донбассе

Инцидент произошел в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Боевики применили беспилотник, который сбросил выстрел ВОГ-17.

Осколки поразили двоих украинских военнослужащих. Им сразу оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

В штабе ООС отметили, что такие действия боевиков ещё раз подтверждают, что они целенаправленно нарушает ранее достигнутые доверенности о прекращении огня и не намерены их придерживаться.

Читай также: Кремль исключил присоединение оккупированного Донбасса

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что с Россией невозможно ни о чем договориться. По его мнению, РФ интерпретирует минские соглашения только в своих интересах.