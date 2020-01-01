Граждане выступили против повышения тарифов.

Тарифный протест на Буковине: Люди перекрыли дорогу Нацполиция

На Буковине активисты устроили тарифный протест. Люди перекрыли движение транспорта на одной из дорог. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что перекрыта дорога Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Новоселица. Акция проходит в селе Берегомет. Граждане выступили против повышения тарифов на газ.

Протестующие без остановки двигаются по пешеходному переходу, из-за чего не могут проехать транспортные средства.

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Полиция обеспечивает порядок на месте проведения данной акции, а также охраняет безопасность движения транспорта на дорогах, проводя отводы автомобилей.

“Просьба водителям планировать маршруты своих поездок с учетом указанного ограничения движения“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд грн.