Тарифный протест на Буковине: Люди перекрыли дорогу
На Буковине активисты устроили тарифный протест. Люди перекрыли движение транспорта на одной из дорог. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.
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В сообщении указывается, что перекрыта дорога Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Новоселица. Акция проходит в селе Берегомет. Граждане выступили против повышения тарифов на газ.
Протестующие без остановки двигаются по пешеходному переходу, из-за чего не могут проехать транспортные средства.
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Полиция обеспечивает порядок на месте проведения данной акции, а также охраняет безопасность движения транспорта на дорогах, проводя отводы автомобилей.
“Просьба водителям планировать маршруты своих поездок с учетом указанного ограничения движения“, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд грн.