Медведчук: Конфликт на Донбассе не урегулирован из-за Киева

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук в интервью французскому Politique Internationale выразил свое мнение относительно отсутствия ощутимого прогресса в переговорах по Донбассу.

"Главная причина того, что конфликт на Донбассе до сих пор не урегулирован, – отсутствие у Киева политической воли. Ее не было у президента Порошенко, ее нет и у Зеленского… Вопрос возвращения Украины на Донбасс не теряет и не может потерять своей актуальности. Ведь речь идет не только и не столько о территориях, сколько о наших гражданах, их духовных, родственных и культурных связях. Этот конфликт разделил Украину по живому. Ее надо "сшивать". "Сшивать", основываясь на том, что нас сближает и объединяет. А без компромиссов и сближения в позициях невозможно достичь согласия ни по одному из вопросов", – заявил он.