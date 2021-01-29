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Медведчук: Конфликт на Донбассе не урегулирован из-за Киева

Комментариев: 5
Медведчук: Конфликт на Донбассе не урегулирован из-за Киева

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук в интервью французскому Politique Internationale выразил свое мнение относительно отсутствия ощутимого прогресса в переговорах по Донбассу.

"Главная причина того, что конфликт на Донбассе до сих пор не урегулирован, – отсутствие у Киева политической воли. Ее не было у президента Порошенко, ее нет и у Зеленского… Вопрос возвращения Украины на Донбасс не теряет и не может потерять своей актуальности. Ведь речь идет не только и не столько о территориях, сколько о наших гражданах, их духовных, родственных и культурных связях. Этот конфликт разделил Украину по живому. Ее надо "сшивать". "Сшивать", основываясь на том, что нас сближает и объединяет. А без компромиссов и сближения в позициях невозможно достичь согласия ни по одному из вопросов", – заявил он.

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Комментариев (5)
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vaxxojret    29.01.2021, 16:40
Оценка:  -27
vaxxojret
Медведчук-будущий Президент.Семь лет правления проамериканских псевдопатриотов-марионеток,всем показали что эти выблядки ни на что не способны кроме собственного обогащения и геноцида народа.
Krom14    29.01.2021, 16:41
Оценка:  +5
Krom14
Медведчук пид@р, как и ты!!!!
Blackdzhack    29.01.2021, 16:46
Оценка:  +3
Blackdzhack
У тебя свой ботакс, вот и становись перед ним так, как привык - позой зю
WТF2wtf    29.01.2021, 17:00
Оценка:  +1
WТF2wtf
президент Ольгино?
можно каждому штатному путинскому говномету голосовать со всех его аккаунтов?
WТF2wtf    29.01.2021, 16:35
Оценка:  +2
WТF2wtf
Само собой оккупанты не виноватые со всех сторон ... то ж его кум банчит
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