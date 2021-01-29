Житель Тернопольщины умер в могиле, которую вырыл для соседа

Во время рытья могилы под гроб мужчина умер от сердечного приступа.

49-летний житель Зборовского района умер в могиле, который копал для односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба полиции тернопольской области.

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“Местного жителя с двумя односельчанами попросили выкопать могилу под гроб. Когда работа была завершена, одному из мужчин стало плохо, он пожаловался на боли в груди и потерял сознание“, - говорится в сообщении.

Люди вызвали скорую. Медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. После приезда следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть.

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При жизни, говорят соседи, потерпевший неоднократно жаловался на боли в районе сердца. Вскрытие показало, что мужчина умер в результате сердечного приступа. Данный факт внесен в реестр согласно статье 115 (убийство) УК с пометкой “естественная смерть“.

Напомним, жителя Полтавщины похоронили при жизни по ошибке. О своей якобы смерти мужчина узнал от полицейских, которые остановили его за нарушение ПДД.