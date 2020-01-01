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Контрабанда орехов на четверть миллиарда: Аграрии в сговоре с таможней

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Экспорт орехов по поддельным документам принес ущерб в сотни миллионов гривен.
Контрабанда орехов на четверть миллиарда: Аграрии в сговоре с таможней
© ssu.gov.ua
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Контрабанда орехов на четверть миллиарда: Аграрии в сговоре с таможней
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На Буковине СБУ разоблачила должностных лиц фискальной службы, которые нанесли ущерб госбюджету в сумме более 250 миллионов гривен. Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники организовали схему незаконного экспорта агропродукции.

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Оперативники спецслужбы установили, что руководители отдельных подразделений фискальной службы в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным товаросопроводительным документам.

По предварительным оценкам, действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму около 258 млн гривен.

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По результатам обысков на таможенных постах, в органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, свидетельствующие о проведении незаконной деятельности.

Сейчас одиннадцати лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Краматорске изъяли партию контрафактных сигарет. В ходе обысков было обнаружено более 70 тысяч пачек сигарет как с марками акцизного налога, так и без них.

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Теги: СБУ, контрабанда, таможня, Черновицкая область
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