В РФ по обвинению в нападении на полицейского арестовали украинку

Она участвовала в акции в поддержку Навального.

В России суд на два месяца арестовал уроженку Украины Ольгу Бендас, которую обвиняют в том, что она якобы избила полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили российские СМИ.

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23 января в центре Москвы состоялась акция протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акция сопровождалась столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих.

Российские правоохранители утверждают, что Бендас во время акции протеста несколько раз ударила сотрудника полиции. На допросе она свою вину признала и попросила прощение у пострадавшего полицейского.

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Напомним, вечером 17 января в московском аэропорту российские силовики задержали оппозиционера Алексея Навального. Потом его арестовали на 30 суток. Из-за этого по всей России прокатились акции протеста.

Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовало от РФ освободить всех политзаключенных, включая граждан Украины.