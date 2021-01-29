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В РФ по обвинению в нападении на полицейского арестовали украинку

Комментариев: 1
Она участвовала в акции в поддержку Навального.
Ольга Бендас в суде
Ольга Бендас в суде
Скриншот

В России суд на два месяца арестовал уроженку Украины Ольгу Бендас, которую обвиняют в том, что она якобы избила полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили российские СМИ.

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23 января в центре Москвы состоялась акция протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акция сопровождалась столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих.

Российские правоохранители утверждают, что Бендас во время акции протеста несколько раз ударила сотрудника полиции. На допросе она свою вину признала и попросила прощение у пострадавшего полицейского.

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Напомним, вечером 17 января в московском аэропорту российские силовики задержали оппозиционера Алексея Навального. Потом его арестовали на 30 суток. Из-за этого по всей России прокатились акции протеста. 

Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовало от РФ освободить всех политзаключенных, включая граждан Украины.

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Теги: Россия, РФ, уроженка Украины, акция, Навальный
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Комментариев (1)
vaxxojret    29.01.2021, 17:02
Оценка:  0
vaxxojret
В России,в отличии от нашего недогосударства,есть Власть.И там нападение на полицейского-серъёзное преступление,так же как и в любой цивилизованной стране,где есть Власть.А где при власти клоуны-барыги,управляемые всеми кому не лень,никонда и ничего хорошего не бывает.
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