У Зеленского собрали срочное совещание из-за метелей на юге

Южные регионы уже три дня заметает снегом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, вр. и. о. министра энергетики Юрия Витренко, представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укравтодора. Как сообщает президентская пресс-служба, обсуждали погодную ситуацию в южных регионах.

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Так, во время встречи Главе государства доложили о работах, которые осуществляются для обеспечения проезда на автомагистралях в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составляет 20-60 см.

В связи со снежными заносами 28 января на автодороге М-05 Киев - Одесса возник затор из крупногабаритного транспорта на участке Знаменка - Ревова в направлении столицы. Сейчас расчищен проезд по двум полосам в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. Работы продолжаются. В Николаевской области продолжают восстанавливать проезд по автодороге М-13 Кропивницкий - Платоново.

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Также на совещании обсудили вопрос с повреждением электросетей в связи с непогодой, из-за чего за двое с половиной суток были обесточены почти 900 населенных пунктов. Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения, но идут активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы были решены.

Я также прошу Премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получения соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может приносить сюрпризы, но мы должны быть готовы, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Украине пострадали более 900 машин, расчищено 750 км дороги. В ГСЧС сообщили подробности о том, как непогода отразилась на Украине.