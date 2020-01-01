Отнимали квартиры: на Киевщине судят опасную банду

В составе банды было 12 человек.

В Киевской области правоохранители передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 12 человек, которых обвиняют в создании преступной организации и похищении людей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По версии досудебного следствия, преступную группу организовала и возглавила 37-летняя жительница Белой Церкви. Ранее она уже была судима за мошенничество и подделку документов. Для реализации своего преступного плана она привлекла 11 человек – жителей Белой Церкви и Киева.

Злоумышленники подбирали квартиры, которые не были на учете в государственных реестрах, а их владельцы умерли или вели антисоциальный образ жизни. К владельцам жилья они применяли физическую силу, вывозили в другое место, пока не продавали квартиры.

Обвиняемые использовали фальшивые паспорта, подделывали разные документы и справки. Таким образом они продавали квартиры, а деньги присваивали. Главарь банды распределяла деньги между своими подчиненными. Обвиняемые незаконно продали три квартиры в Белой Церкви и три в Киеве.

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По данному факту открыли уголовное производство по ст. 255 (Создание преступной группы), ст. 146 (Незаконное лишение свободы) и ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Днепре полицейские обезвредили банду "черных" риэлторов, которую возглавляла местная адвокатесса.