Подозреваемый показывал детям порнографические ролики.

Заманивал и совращал: Полиция объявила о подозрении 52-летнему педофилу Кадр из видео

Полиция Винницкой области объявила о подозрении 52-летнему мужчину, которого обвиняют в педофилии. Считается, что от его действий пострадали 11 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Подробности передает пресс-служба полиции.

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В сообщении указывается, что правоохранители задержали подозреваемого в августе 2020 года в его квартире. После процессуальных действий ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В пятницу, 29 января, ему сообщили о подозрении.

Во время расследования полиция также установила другие факты возможной преступной деятельности обвиняемого в педофилии мужчины.

“По информации следствия, злоумышленник под разными предлогами заманивал детей к себе в дом и в дальнейшем демонстрировал им видео порнографического характера, совершал другие развратные действия“, – говорится в сообщении.

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Подозрение сообщено по 5 преступным эпизодам по статьям “развращение несовершеннолетних“ и “ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов“. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 8 лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Киевщине поймали педофила, который снимал порно с мальчиками.