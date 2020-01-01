Экс-директору ЧАЭС грозит 15 лет тюрьмы: Дело передали в суд

По мнению прокуратуры, действия чиновника привели к наступлению тяжких последствий.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Государственного специализированного предприятия “Чернобыльская атомная электростанция“ и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Как сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, они обвиняются в незаконном обращении с радиоактивными материалами.

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Расследованием установлено, что в июле 2019 года, работая в должности руководителя Чернобыльской АЭС, обвиняемый объявил аукцион на продажу более 500 тонн радиационно загрязненного государственного металлолома, предварительно оценив его в 1 тыс грн за тонну, что существенно ниже начальной стоимости. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен материальный ущерб на сумму более 2,75 млн грн.

Кроме того, одним из важнейших требований к участникам аукциона было наличие специального разрешения Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на право осуществления деятельности в пределах зоны отчуждения.

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Победителем закупки стало ООО, которое не имело необходимых лицензий и разрешительных документов. Общество имело лишь подписанное в марте 2019-го соглашение с АЭС, которое позволяет обществу проводить на территории ЧАЭС бесплатное испытание по дезактивации радиоактивно загрязненного металлолома лазерными технологиями.

У данной фирмы отсутствуют какие-либо производственные мощности, лазерные установки и технологии, необходимый квалифицированный персонал и места для проведения заявленных испытаний по обеззараживанию металлолома. Кроме того, документов, предусмотренных законодательством для работы с такой категорией опасных материалов, ООО также не имело.

Подозреваемым вменяют ч.3 ст.265 УК Украины, которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Минэкологии назвали дату, когда начнут заселять Чернобыль. Чернобыльская зона станет обычной территорией к 2080 году, но с одним условием.