В Одессе суд отпустил активиста Стерненко на поруки

Его подозревают в умышленном убийстве.

В Одессе сегодня, 29 января, Приморский районный суд изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, отпустив его на поруки народному депутату Роману Лозинскому от партии "Голос". Об этом активист сообщил в Facebook.

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Ранее Стерненко находился под домашним арестом по подозрению в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

В 2018 году на Стерненко, когда он шел с девушкой домой, напали двое вооруженных мужчин. Активист, защищаясь, ранил ножом одного из нападавших. От полученных ранений мужчина скончался.

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Активист настаивает, что это была самооборона, однако правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Ранее возле Приморского суда Одессе двое мужчин облили Стерненко неизвестным веществом, после чего их сразу задержали.