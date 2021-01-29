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В Одессе суд отпустил активиста Стерненко на поруки

Комментариев: 2
Его подозревают в умышленном убийстве.
Стерненка передали на поруки депутату Лозинскому
Стерненка передали на поруки депутату Лозинскому
facebook.com/sternenko

В Одессе сегодня, 29 января, Приморский районный суд изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, отпустив его на поруки народному депутату Роману Лозинскому от партии "Голос". Об этом активист сообщил в Facebook.

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Ранее Стерненко находился под домашним арестом по подозрению в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

В 2018 году на Стерненко, когда он шел с девушкой домой, напали двое вооруженных мужчин. Активист, защищаясь, ранил ножом одного из нападавших. От полученных ранений мужчина скончался.

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Активист настаивает, что это была самооборона, однако правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Ранее возле Приморского суда Одессе двое мужчин облили Стерненко неизвестным веществом, после чего их сразу задержали.

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Теги: Одесса, суд, Стерненко, активист, Умышленное убийство
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Комментариев (2)
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Woodbrother    29.01.2021, 18:15
Оценка:  +2
Woodbrother
С каких это пор самозащита квалифицируется как умышленное убийство ? Нехрен было нападать.
парень_Киев_27    29.01.2021, 18:39
Оценка:  0
парень_Киев_27
А что скажешь о смене показаний Стерненко? О происхождении ножа. То он говорит что отобрал его у нападающего, а то рассказывает что достал его со своего кармана. Метамарфоза)
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