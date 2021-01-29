Ускорение поставок может стать сигналом, что ЕС рад видеть Украину за столом, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский попросил у Еврокомиссии помощи из-за нехватки COVID-вакцин, которые Украина получит по программе COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен также призвал к более активному участию комиссии в переговорном процессе Украины с производителями препарата.

По словам Зеленского, ускорение поставок COVID-вакцины на территорию страны станет сигналом того, что Евросоюз рад видеть Украину за столом даже в сложных ситуациях.

Во время беседы президент Еврокомиссии отметила, что в 2021 году не только европейские государства будут снабжены необходимым количеством препарата, но и соседние страны тоже.

“Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации“, – добавила Ляйен.

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Стоит отметить, что Зеленский также поблагодарил Еврокомиссию за создание механизма, согласно которому препараты от коронавируса могут быть переданы государствам-партнерам.

Ранее сообщалось, что у Зеленского собрали срочное совещание из-за метелей на юге.