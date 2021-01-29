С 1 марта в Украине начнет работу новое министерство

Начать работу планировалось с февраля, но из-за бюрократии сроки сдвинулись.

Работа новосозданного Министерства аграрной политики в полноценном режиме начнется с 1 марта. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Роман Лещенко, пишет экономическая правда.

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“Согласно постановлению №1344 от 28 декабря 2020 года, его реализация должна была начаться с 1 февраля, но в связи с бюрократическими препятствиями и некоторыми блокировками начнет с 1 марта, и это будет определено непосредственно постановлением“, - пояснил министр.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром агрополитики. На тот момент само министерство еще не существовало.