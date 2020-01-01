В течении одного дня полицейские изъяли около 200 килограмм наркотиков и ликвидировали семь нарколабораторий.

В Харьковской области разоблачили семь нарколабораторий Нацполиция

В Харьковской области полицейские в течении одного ликвидировали семь подпольных нарколабораторий и изъяли около 200 килограмм наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди прочего было изъято более 80 килограмм каннабиса, более 80 килограмм опия ацетилированного, более 30 килограмм психотропных веществ, 4 килограмма амфетамина, 2700 упаковок метадона.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества Альфа PVP. Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона.

Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине разоблачили две наркогруппировки

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области правоохранители перекрыли канал сбыта наркотических средств среди пограничников.

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