На Харьковщине разоблачили две наркогруппировки
В Харьковской области полицейские в течении одного ликвидировали семь подпольных нарколабораторий и изъяли около 200 килограмм наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Среди прочего было изъято более 80 килограмм каннабиса, более 80 килограмм опия ацетилированного, более 30 килограмм психотропных веществ, 4 килограмма амфетамина, 2700 упаковок метадона.
Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества Альфа PVP. Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона.
Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ.
Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине разоблачили две наркогруппировки
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области правоохранители перекрыли канал сбыта наркотических средств среди пограничников.
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