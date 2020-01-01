Как записаться на COVID-прививку в Украине: Ответ Минздрава

В феврале стартует вакцинация, у граждан будет три способа записаться для получения прививки.

Записаться на прививку от коронавируса в Украине можно будет несколькими способами. В частности, через своего семейного врача. Об этом в интервью “ТСН“ рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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“Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи“, - сказал он.

По словам Ляшко, сейчас в Украине разрабатывают специальный сайт, который будет содержать информацию о COVID-вакцинации. Также на том сайте можно будет онлайн записаться на прививку от коронавируса.

10 февраля у нас уже будет полностью протестировано модуль иммунопрофилактики. И параллельно с этим будет запущен сайт. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания. Будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие группы риска. Будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, - рассказал санврач.

Напомним, Зеленский попросил у Еврокомиссии помощи из-за нехватки COVID-вакцин. Ускорение поставок может стать сигналом, что ЕС рад видеть Украину за столом, отметил президент.