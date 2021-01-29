Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

На Одесчине пьяный мужчина за один день изнасиловал девушку и ее мать depositphotos.com - Иллюстрированное фото

На Одесчине мужчина за один день изнасиловал девушку и ее мать. Полиции удалось его задержать. Подробности передает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читай также: На Харьковщине разоблачили две наркогруппировки

По данным правоохранителей, происшествие случилось в Раздельнянском районе 26 января.

42-летний житель одного из сел, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 56-летнюю односельчанку и 26-летнюю девушку, которая является ее дочерью, сообщили в прокуратуре.

Читай также: На Харьковщине уголовник пытался изнасиловать школьницу

Подозреваемого нашли. Благодаря действиям прокуратуры он оказался за решеткой. Пока следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное производство, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что пассажир изнасиловал таксистку.