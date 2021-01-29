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На Одесчине пьяный мужчина за один день изнасиловал девушку и ее мать

Комментариев: 2
Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
На Одесчине пьяный мужчина за один день изнасиловал девушку и ее мать
На Одесчине пьяный мужчина за один день изнасиловал девушку и ее мать
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

На Одесчине мужчина за один день изнасиловал девушку и ее мать. Полиции удалось его задержать. Подробности передает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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По данным правоохранителей, происшествие случилось в Раздельнянском районе 26 января.

42-летний житель одного из сел, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 56-летнюю односельчанку и 26-летнюю девушку, которая является ее дочерью, сообщили в прокуратуре.

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Подозреваемого нашли. Благодаря действиям прокуратуры он оказался за решеткой. Пока следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное производство, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что пассажир изнасиловал таксистку.

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Теги: изнасилование, пьяный, прокуратура, полиция, Одесская область
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Комментариев (2)
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mseaaqwret    29.01.2021, 19:23
Оценка:  -23
mseaaqwret
Секс-гигант,похоже...А видео этих циничных преступлений есть?
Брюква_и_Клюква    29.01.2021, 20:04
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Ты хочешь, Бес, чтоб он и тебя изнасиловал? Потерпи - он сначала отсидит
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