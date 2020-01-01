На Львовщине лесники вырубили почти 300 деревьев
Во Львовской области сотрудники лесхоза незаконно вырубили 295 деревьев, стоимость которых составляет более 2,6 млн гривен. Об этом сообщает региональная прокуратура в пятницу, 29 января.
По данным следствия, схему систематического хищения древесины организовал лесничий. Он привлек к этому еще шесть челвек – помощника лесничества, двух мастеров леса и трех лесников.
С марта по октябрь 2020 года злоумышленники совершили 11 незаконных порубок деревьев различных пород – дуба, граба, сосны, ольхи и липы.
Лесники продавали деревья предпринимателям региона, а те, в свою очередь, обрабатывали их на пилорамах.
Следователи объявили всем семерым злоумышленникам о подозрении в незаконной рубке леса и превышении служебных полномочий (ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.3 ст.365 УК Украины). Вскоре суд изберет им меру пресечения.
Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Cмотрите фотогалерею: На Львовщине лесники вырубили почти 300 деревьев
Ранее сообщалось, что на Львовщине служащие лесхоза вырубили более 300 дубов, что привело к убыткам на 6,6 млн гривен. В преступную группу вошли должностные лица ГП Старосамборское лесоохотничье хозяйство.
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