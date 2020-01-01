На Львовщине лесники вырубили почти 300 деревьев

С марта по октябрь 2020 года злоумышленники совершили 11 незаконных порубок деревьев различных пород.

Во Львовской области сотрудники лесхоза незаконно вырубили 295 деревьев, стоимость которых составляет более 2,6 млн гривен. Об этом сообщает региональная прокуратура в пятницу, 29 января.

По данным следствия, схему систематического хищения древесины организовал лесничий. Он привлек к этому еще шесть челвек – помощника лесничества, двух мастеров леса и трех лесников.

С марта по октябрь 2020 года злоумышленники совершили 11 незаконных порубок деревьев различных пород – дуба, граба, сосны, ольхи и липы.

Лесники продавали деревья предпринимателям региона, а те, в свою очередь, обрабатывали их на пилорамах.

Следователи объявили всем семерым злоумышленникам о подозрении в незаконной рубке леса и превышении служебных полномочий (ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.3 ст.365 УК Украины). Вскоре суд изберет им меру пресечения.

Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что на Львовщине служащие лесхоза вырубили более 300 дубов, что привело к убыткам на 6,6 млн гривен. В преступную группу вошли должностные лица ГП Старосамборское лесоохотничье хозяйство.

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