"Громко веселилась": на Одесчине раскрыли убийство женщины

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В городе Вилково правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве своей 34-летней знакомой. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Читай также: Известны подробности убийства в Одессе бойца его товарищем по службе

По версии досудебного следствия, трагическим событиям предшествовало застолье по месту жительства подозреваемого. После употребления спиртных напитков хозяин стал ругаться с гостьей, так как ему не понравилось, что она якобы слишком громко веселится.

В ходе конфликта мужчина избил женщину, порезал ей шею и голову, обвязал веревкой и рыбачьей сетью, после чего бросил в канал.

Читай также: Стали известны подробности двойного убийства в Одессе

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Одессе полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве своего отца и квартиранта. Отцу он отрезал голову.