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"Громко веселилась": на Одесчине раскрыли убийство женщины

Комментариев: 2
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Место, где нашли убитую женщину
Место, где нашли убитую женщину
od.npu.gov.ua

В городе Вилково правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве своей 34-летней знакомой. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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По версии досудебного следствия, трагическим событиям предшествовало застолье по месту жительства подозреваемого. После употребления спиртных напитков хозяин стал ругаться с гостьей, так как ему не понравилось, что она якобы слишком громко веселится. 

В ходе конфликта мужчина избил женщину, порезал ей шею и голову, обвязал веревкой и рыбачьей сетью, после чего бросил в канал.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Одессе полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве своего отца и квартиранта. Отцу он отрезал голову.

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Теги: Вилково, Одесская область, убийство, мужчина, женщина
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    29.01.2021, 19:56
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Вилково: население 8278, из них 70.5% - мокши. Единственный в Украине пункт городского типа, где мокши составляют большинство населения. Такая себя язвочка на теле Украины.
Woodbrother    29.01.2021, 19:21
Оценка:  +4
Woodbrother
водка-нож-тюрьма.
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