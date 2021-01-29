"Громко веселилась": на Одесчине раскрыли убийство женщины
В городе Вилково правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве своей 34-летней знакомой. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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По версии досудебного следствия, трагическим событиям предшествовало застолье по месту жительства подозреваемого. После употребления спиртных напитков хозяин стал ругаться с гостьей, так как ему не понравилось, что она якобы слишком громко веселится.
В ходе конфликта мужчина избил женщину, порезал ей шею и голову, обвязал веревкой и рыбачьей сетью, после чего бросил в канал.
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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что в Одессе полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве своего отца и квартиранта. Отцу он отрезал голову.