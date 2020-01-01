Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Львовом в ДТП погибли два человека

Комментариев: 0
На объездной дороге Skoda влетела в ВАЗ. Водитель ВАЗа и его двухлетняя пассажирка погибли на месте аварии.
Двое погибли, двоих госпитализировали
Двое погибли, двоих госпитализировали
Патрульная полиция Львовской области

На автодороге Киев-Чоп вблизи села Бережаны Пустомытовского района под Львовом произошло ДТП, в котором погибли мужчина и маленький ребенок. Двух человек госпитализировали, сообщает полиция Львовской области.

"Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2111. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На месте аварии погиб водитель ВАЗа и двухлетняя девочка, находившаяся в салоне транспортного средства.

Двух пассажиров Skoda, получивших телесные повреждения, доставили в медучреждении. Травмировался и водитель этого авто.

"По данному факту следователи … открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до десяти лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

 
 

До этого Korrespondent.net писал, что в Киеве грузовик на переходе сбил женщину

Также сообщалось, что в Николаевской области перевернулся военный грузовик. Двух пострадавших военных госпитализировали.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ДТП, Львовская область, смерть, авария, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь