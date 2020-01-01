Под Львовом в ДТП погибли два человека

На объездной дороге Skoda влетела в ВАЗ. Водитель ВАЗа и его двухлетняя пассажирка погибли на месте аварии.

На автодороге Киев-Чоп вблизи села Бережаны Пустомытовского района под Львовом произошло ДТП, в котором погибли мужчина и маленький ребенок. Двух человек госпитализировали, сообщает полиция Львовской области.

"Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2111. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На месте аварии погиб водитель ВАЗа и двухлетняя девочка, находившаяся в салоне транспортного средства.

Двух пассажиров Skoda, получивших телесные повреждения, доставили в медучреждении. Травмировался и водитель этого авто.

"По данному факту следователи … открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до десяти лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

До этого Korrespondent.net писал, что в Киеве грузовик на переходе сбил женщину.

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