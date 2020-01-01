Боевики 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Враг применил беспилотники, гранатометы и стрелковое оружие.

С начала 29 января боевики нарушили режим тишины 5 раз. В результате их действий были ранены два украинских защитника. Информацию о ситуации в зоне ООС передает командование операции.

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В сообщении указывается, что бойцы пострадали в результате атаки вражеского беспилотника неподалеку от Водяного. Их состояние в данный момент удовлетворительного.

Также боевики открывали огонь возле Опытного. Там они применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Авдеевки враг совершал обстрелы из подствольного и ручного противотанкового гранатомета.

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Украина сообщила о всех фактах нарушения режима прекращения огня ОБСЕ.

Стоит также отметить, что с начала 29 января украинским саперам удалось разминировать больше 6 гектаров территорий. На уничтожение было передано 125 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что харьковчанка снабжала Украину “георгиевскими“ лентами из РФ.