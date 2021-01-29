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Священник и полицейский придумали схему мошенничества: Их ждет суд

Комментариев: 1
В Ровенской области раскрыли преступный сговор стража порядка со служителем бога.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook МВД

Ровенской областной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты в отношении священника и полицейского, действовавших в преступном сговоре. Как сообщает Офис Генпрокурора, их обвиняют в попытке завладеть чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.

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Расследованием установлено, что в октябре 2020 года священник с целью собственного обогащения вступил в преступный сговор со старшим инспектором одного из отделов полиции. Согласно их плану, полицейский предложил своему коллеге – патрульному полицейскому – должность начальника отдела полиции и заверил, что сможет решить вопрос о соответствующем назначении за 100 тыс долларов США.

На самом деле выполнить свое обещание мужчины не могли и подобных намерений не имели. При получении первой части средств в сумме 21400 долларов США их задержали.

Напомним, в Закарпатье на контрабанде поймали пограничника и священника. Офицер ГПСУ оказался пилотом контрабандистов.

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Теги: священник, полицейские, Ровенская область, мошенничество
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Комментариев (2)
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Мухоморище    29.01.2021, 20:13
Оценка:  0
Мухоморище
Это ж какие бабки в мусарне крутятся,что такие расценки..А народ за 10 косарей гривен в месяц еб0шит.
GOOD_666    29.01.2021, 20:01
Оценка:  -21
GOOD_666
БОГхульство нечего святого
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